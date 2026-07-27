CPI dos Maus-Tratos da Ales exige punição após cadela morrer vítima de violência no Sul do ES
Janete de Sá afirmou que acompanha o caso ocorrido em Dores do Rio Preto e cobrou das autoridades a permanência do suspeito na prisão e uma punição rigorosa.
A deputada estadual Janete de Sá usou as redes sociais para falar sobre o caso de uma cadela que morreu após sofrer graves atos de violência em Dores do Rio Preto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na publicação, a parlamentar lamentou a morte do animal e cobrou uma resposta firme das autoridades. Segundo Janete de Sá, a cadela não resistiu aos ferimentos provocados pelas agressões.
Leia também: Homem é preso após matar cadela com facão no Caparaó
A deputada classificou o episódio como cruel e afirmou que acompanha os desdobramentos do caso. Ela também defendeu que o responsável permaneça preso e responda pelo crime com todo o rigor da lei.
Janete de Sá reforçou a cobrança por justiça e pediu que as autoridades não deixem o caso cair no esquecimento. Para a parlamentar, uma punição rigorosa deve servir de exemplo contra novos episódios de violência.
“Seguiremos acompanhando o caso e cobrando justiça. Que essa barbaridade não seja esquecida e que sirva de exemplo: maus-tratos aos animais são crime, e lugar de criminoso é na cadeia”, escreveu a deputada.
O caso gerou indignação entre defensores da causa animal. As circunstâncias da agressão e outros detalhes sobre a investigação não foram informados na publicação.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726