CPI dos Maus-Tratos da Ales exige punição após cadela morrer vítima de violência no Sul do ES

A deputada estadual Janete de Sá usou as redes sociais para falar sobre o caso de uma cadela que morreu após sofrer graves atos de violência em Dores do Rio Preto.

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Na publicação, a parlamentar lamentou a morte do animal e cobrou uma resposta firme das autoridades. Segundo Janete de Sá, a cadela não resistiu aos ferimentos provocados pelas agressões.

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A deputada classificou o episódio como cruel e afirmou que acompanha os desdobramentos do caso. Ela também defendeu que o responsável permaneça preso e responda pelo crime com todo o rigor da lei.

Janete de Sá reforçou a cobrança por justiça e pediu que as autoridades não deixem o caso cair no esquecimento. Para a parlamentar, uma punição rigorosa deve servir de exemplo contra novos episódios de violência.

“Seguiremos acompanhando o caso e cobrando justiça. Que essa barbaridade não seja esquecida e que sirva de exemplo: maus-tratos aos animais são crime, e lugar de criminoso é na cadeia”, escreveu a deputada.

O caso gerou indignação entre defensores da causa animal. As circunstâncias da agressão e outros detalhes sobre a investigação não foram informados na publicação.