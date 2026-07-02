De novo! Motociclista cai no mesmo local de acidente no IBC

Um motociclista caiu na noite desta quarta-feira (1), no acesso ao bairro IBC, na Avenida José Félix Chein, em Cachoeiro de Itapemirim, poucos minutos após um grave acidente ser registrado no mesmo trecho.

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Segundo informações iniciais, o condutor perdeu o controle da moto, derrapou e caiu no local. A ocorrência chamou a atenção de quem passava pela região, já que o ponto havia sido cenário de outra colisão pouco antes.

O acesso ao bairro IBC é conhecido pelo histórico de acidentes e voltou a gerar alerta entre motoristas e motociclistas. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor nem sobre as circunstâncias da queda.