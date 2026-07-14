De novo! Motociclista fica ferido em acidente em Cachoeiro
Motociclista ficou ferido em acidente na avenida Fioravante Cipriano, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro, nesta terça-feira (14).
Um motociclista ficou ferido em um acidente na tarde desta terça-feira (14), na avenida Fioravante Cipriano, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A dinâmica do acidente não foi informada. Segundo populares, que prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o rapaz estava consciente, mas reclamava de dores pelo corpo.
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Este foi o terceiro acidente envolvendo motocicletas registrado durante a tarde desta terça-feira, em Cachoeiro. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
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