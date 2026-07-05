Denúncia leva PM a encontrar depósito de drogas e apreender quase R$ 22 mil em Guaçuí

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a localizar um imóvel utilizado como depósito de entorpecentes e apreender cerca de 2,6 quilos de drogas, quase R$ 22 mil em dinheiro e munições na tarde deste sábado (4), no bairro São Miguel, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.

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A ação foi realizada por militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão, que receberam informações de que a residência era utilizada para armazenar drogas por um homem preso pela mesma equipe na noite anterior.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram aproximadamente 2,6 quilos de entorpecentes, entre eles:

1 quilo de skunk;

cerca de 500 gramas de crack;

porções de cocaína;

haxixe;

maconha;

comprimidos de ecstasy.

Além das drogas, foram apreendidos R$ 21.987,40 em dinheiro, nove munições intactas de calibre .38, uma balança de precisão, três aparelhos celulares, materiais utilizados para embalar drogas, além de lidocaína, cafeína e outros itens que, segundo a Polícia Militar, são comumente utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.

Apesar da grande quantidade de material encontrada, nenhum suspeito foi localizado no imóvel durante a operação.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde a ocorrência foi registrada. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição das drogas.