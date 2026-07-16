Dia D reúne serviços de saúde em diferentes regiões de Viana

Neste sábado (18), a Prefeitura de Viana vai promover o Dia D, com serviços de saúde para toda população. A ação acontecerá em diversas unidades de 8h às 15h.

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A programação contará com vacinação contra a influenza, pesagem do Bolsa Família, atendimento de enfermagem e serviços de odontologia. Além disso, as equipes também realizarão outras ações de vacinação, palestras, testes de ISTs e aferição da pressão arterial.

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A ação ocorrerá nas unidades de Areinha, Industrial, Ipanema, Marcílio I e II, Nova Bethânia I e II, Primavera, Universal, Vila Bethânia e Viana Sede.