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Dia D reúne serviços de saúde em diferentes regiões de Viana

As equipes também realizarão outras ações de vacinação, palestras, testes de ISTs e aferição da pressão arterial.

Dia D em Viana
Fonte: Freepik

Neste sábado (18), a Prefeitura de Viana vai promover o Dia D, com serviços de saúde para toda população. A ação acontecerá em diversas unidades de 8h às 15h.

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A programação contará com vacinação contra a influenza, pesagem do Bolsa Família, atendimento de enfermagem e serviços de odontologia. Além disso, as equipes também realizarão outras ações de vacinação, palestras, testes de ISTs e aferição da pressão arterial.

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A ação ocorrerá nas unidades de Areinha, Industrial, Ipanema, Marcílio I e II, Nova Bethânia I e II, Primavera, Universal, Vila Bethânia e Viana Sede.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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