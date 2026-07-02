Diarista suspeita de matar casal de idosos a facadas é presa em MG

A diarista Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, foi presa na madrugada desta quinta-feira, 2, em Itabira (MG), a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte. Ela é a principal suspeita de assassinar o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, encontrados mortos na terça-feira, 30, no apartamento onde moravam, na capital mineira.

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A prisão foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais, que não deu detalhes sobre a dinâmica.

Após o crime, Paola foi até o centro da capital mineira para vender objetos roubados das vítimas. No mesmo dia, ela foi até sua casa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, para conversar com familiares. Segundo os policiais, ela teria dito que “fez uma grande besteira”.

Na quarta-feira, 1º, a mulher fugiu com o filho de 6 anos. Não há a confirmação de que a criança estava com ela no momento da prisão.

Entenda o caso

Cláudio e Maria Clotilde foram encontrados mortos na tarde de terça-feira, no apartamento onde moravam no bairro São Pedro, área nobre da capital mineira.

Paola é a principal suspeita do crime. Ela trabalha como diarista e, no dia da morte do casal, tinha ido pela primeira vez ao apartamento onde eles moravam, após ser indicada por um amigo das vítimas, para quem trabalhava há cerca de um ano.

A Polícia Civil ainda atua para entender a dinâmica do crime. Segundo o delegado do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) Gustavo Barletta, responsável pelo caso, a investigação apontou que o crime ocorreu entre 12h30 e 15h de terça-feira.

“Ela chega ao imóvel por volta das 7h30 e é autorizada a entrar. Às 9h30, o filho das vítimas entra em contato com o pai, que atende o telefone normalmente. Meio-dia, ele atende de novo o telefone”, contou o delegado. O idoso teria rejeitado convites para assistir a um jogo em razão de ser o primeiro dia da diarista na residência.

O corpo de Cláudio foi encontrado com 17 facadas e o de Maria Clotilde, sete. “Isso, por si só, já denota o quão intencionada essa autora estava em ceifar a vida dos dois para poder praticar a subtração”, afirmou o delegado Felipe Freitas, chefe do Depatri.

Paola ainda teria roubado relógios, joias e outros objetos de valor das vítimas. Antes de ir embora do apartamento, a suspeita tomou banho e trocou de roupas.

A faca utilizado no crime não foi encontrada. O caso é investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Estadao Conteudo