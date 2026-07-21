Dinheiro extra no FGTS: veja quem pode receber

Trabalhadores que mantinham saldo em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 31 de dezembro de 2025 poderão receber uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado. A proposta prevê a distribuição de R$ 13,04 bilhões entre aproximadamente 138,2 milhões de cotistas.

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O Conselho Curador do FGTS deve analisar a medida na próxima terça-feira (28). Caso seja aprovada, a Caixa Econômica Federal fará os depósitos automaticamente nas contas vinculadas até 31 de agosto.

Não será necessário apresentar pedido ou realizar cadastro. O crédito será destinado a trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas no fim de 2025.

Valor depende do saldo de cada trabalhador

O pagamento não terá valor fixo. A quantia será calculada de acordo com o saldo existente em cada conta vinculada em 31 de dezembro de 2025.

A proposta estabelece um índice de 0,01868341. Para estimar o possível crédito, o trabalhador deve multiplicar o saldo registrado naquela data por esse fator.

Uma conta com saldo de R$ 1 mil, por exemplo, teria crédito estimado de R$ 18,68. Já um saldo de R$ 5 mil poderia gerar aproximadamente R$ 93,42.

Os valores são apenas estimativas e dependem da aprovação da proposta pelo Conselho Curador.

O FGTS registrou lucro estimado de R$ 14,6 bilhões em 2025. A distribuição prevista corresponde a 89% desse resultado.

Com o repasse, a rentabilidade das contas poderá alcançar aproximadamente 6,9% no ano. O percentual ficaria acima da inflação oficial de 2025, medida pelo IPCA, que terminou o período em 4,26%.

Desde decisão do Supremo Tribunal Federal, a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição da inflação oficial.

Repasses também ocorreram em anos anteriores

A distribuição do lucro do FGTS tornou-se recorrente nos últimos anos.

Em 2025, o fundo repassou R$ 12,9 bilhões aos trabalhadores. No ano anterior, a distribuição somou R$ 15,2 bilhões.