Dois bairros de Cachoeiro lideram ranking de ocorrências de maus-tratos a animais; veja quais

Os bairros Otton Marins e Zumbi lideram os registros de maus-tratos a animais em Cachoeiro de Itapemirim em 2026. Cada localidade contabilizou três ocorrências entre janeiro e junho.

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Os dados constam no painel do Observatório Estadual da Segurança Pública, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, e foram obtidos pelo AQUINOTICIAS.COM.

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Logo depois aparecem Aeroporto, Agostinho Simonato e Campo da Leopoldina. Cada um desses bairros contabilizou dois registros.

Juntas, as cinco localidades concentram 12 das 21 ocorrências registradas no ano. O número representa cerca de 57% do total municipal.

Otton Marins e Zumbi aparecem no topo

Otton Marins e Zumbi somaram seis ocorrências. Os dois bairros, portanto, reúnem quase 29% dos registros contabilizados em Cachoeiro durante o período.

Aeroporto, Agostinho Simonato e Campo da Leopoldina aparecem empatados na sequência. Juntos, eles somam outras seis ocorrências.

O levantamento não detalha, no quadro por bairro, as circunstâncias de cada caso. O painel municipal, no entanto, reúne classificações como abuso, abandono, agressão, espancamento e envenenamento.

Outros bairros também tiveram registros

Coramara, Gilberto Machado, Novo Parque, Safra e São Luiz Gonzaga aparecem com uma ocorrência cada.

Teixeira Leite, Vargem Grande do Soturno e Waldir Furtado Amorim também registraram um caso cada. A Zona Rural completa a relação apresentada pelo observatório, igualmente com uma ocorrência.

Confira a distribuição: