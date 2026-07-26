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Dois bairros de Cachoeiro lideram ranking de ocorrências de maus-tratos a animais; veja quais

Otton Marins e Zumbi aparecem no topo do levantamento de 2026, com três ocorrências cada; outros três bairros registraram dois casos.

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Foto: Freepik

Os bairros Otton Marins e Zumbi lideram os registros de maus-tratos a animais em Cachoeiro de Itapemirim em 2026. Cada localidade contabilizou três ocorrências entre janeiro e junho.

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Os dados constam no painel do Observatório Estadual da Segurança Pública, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, e foram obtidos pelo AQUINOTICIAS.COM.

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Logo depois aparecem Aeroporto, Agostinho Simonato e Campo da Leopoldina. Cada um desses bairros contabilizou dois registros.

Juntas, as cinco localidades concentram 12 das 21 ocorrências registradas no ano. O número representa cerca de 57% do total municipal.

Otton Marins e Zumbi aparecem no topo

Otton Marins e Zumbi somaram seis ocorrências. Os dois bairros, portanto, reúnem quase 29% dos registros contabilizados em Cachoeiro durante o período.

Aeroporto, Agostinho Simonato e Campo da Leopoldina aparecem empatados na sequência. Juntos, eles somam outras seis ocorrências.

O levantamento não detalha, no quadro por bairro, as circunstâncias de cada caso. O painel municipal, no entanto, reúne classificações como abuso, abandono, agressão, espancamento e envenenamento.

Outros bairros também tiveram registros

Coramara, Gilberto Machado, Novo Parque, Safra e São Luiz Gonzaga aparecem com uma ocorrência cada.

Teixeira Leite, Vargem Grande do Soturno e Waldir Furtado Amorim também registraram um caso cada. A Zona Rural completa a relação apresentada pelo observatório, igualmente com uma ocorrência.

Confira a distribuição:

  • Otton Marins: 3 ocorrências;
  • Zumbi: 3 ocorrências;
  • Aeroporto: 2 ocorrências;
  • Agostinho Simonato: 2 ocorrências;
  • Campo da Leopoldina: 2 ocorrências;
  • Coramara: 1 ocorrência;
  • Gilberto Machado: 1 ocorrência;
  • Novo Parque: 1 ocorrência;
  • Safra: 1 ocorrência;
  • São Luiz Gonzaga: 1 ocorrência;
  • Teixeira Leite: 1 ocorrência;
  • Vargem Grande do Soturno: 1 ocorrência;
  • Waldir Furtado Amorim: 1 ocorrência;
  • Zona Rural: 1 ocorrência.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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