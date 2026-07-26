Dois bairros de Cachoeiro lideram ranking de ocorrências de maus-tratos a animais; veja quais
Otton Marins e Zumbi aparecem no topo do levantamento de 2026, com três ocorrências cada; outros três bairros registraram dois casos.
Os bairros Otton Marins e Zumbi lideram os registros de maus-tratos a animais em Cachoeiro de Itapemirim em 2026. Cada localidade contabilizou três ocorrências entre janeiro e junho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os dados constam no painel do Observatório Estadual da Segurança Pública, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, e foram obtidos pelo AQUINOTICIAS.COM.
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Logo depois aparecem Aeroporto, Agostinho Simonato e Campo da Leopoldina. Cada um desses bairros contabilizou dois registros.
Juntas, as cinco localidades concentram 12 das 21 ocorrências registradas no ano. O número representa cerca de 57% do total municipal.
Otton Marins e Zumbi aparecem no topo
Otton Marins e Zumbi somaram seis ocorrências. Os dois bairros, portanto, reúnem quase 29% dos registros contabilizados em Cachoeiro durante o período.
Aeroporto, Agostinho Simonato e Campo da Leopoldina aparecem empatados na sequência. Juntos, eles somam outras seis ocorrências.
O levantamento não detalha, no quadro por bairro, as circunstâncias de cada caso. O painel municipal, no entanto, reúne classificações como abuso, abandono, agressão, espancamento e envenenamento.
Outros bairros também tiveram registros
Coramara, Gilberto Machado, Novo Parque, Safra e São Luiz Gonzaga aparecem com uma ocorrência cada.
Teixeira Leite, Vargem Grande do Soturno e Waldir Furtado Amorim também registraram um caso cada. A Zona Rural completa a relação apresentada pelo observatório, igualmente com uma ocorrência.
Confira a distribuição:
- Otton Marins: 3 ocorrências;
- Zumbi: 3 ocorrências;
- Aeroporto: 2 ocorrências;
- Agostinho Simonato: 2 ocorrências;
- Campo da Leopoldina: 2 ocorrências;
- Coramara: 1 ocorrência;
- Gilberto Machado: 1 ocorrência;
- Novo Parque: 1 ocorrência;
- Safra: 1 ocorrência;
- São Luiz Gonzaga: 1 ocorrência;
- Teixeira Leite: 1 ocorrência;
- Vargem Grande do Soturno: 1 ocorrência;
- Waldir Furtado Amorim: 1 ocorrência;
- Zona Rural: 1 ocorrência.
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