Dopamina: entenda como os sites simulam a experiência do e-commerce

Atualmente a busca por pequenas recompensas diárias se tornou recorrente, contudo, surge uma solução: os “sites de de dopamina”. A proposta desses sites e aplicativos é simular experiências de uma compra on-line no dia a dia. Desde tarefas simples até as mais complexas, como fumar um cigarro. Nenhuma compra realmente acontece.

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Recentemente, o termo ‘Sites de Dopamina’ viralizou para falar de plataformas que simulam a experiência de uma loja virtual, onde a pessoa escolhe produtos, coloca no carrinho e acompanha uma entrega fictícia, mas nada é comprado de verdade.

O que é dopamina?

A dopamina é um neurotransmissor importante para o cérebro e para o corpo, controlando a motivação, o sistema de recompensa, a coordenação motora, o humor e a concentração.

Para a psicóloga Karla Vaillant Farias Uchoa, a dopamina não está presente apenas no momento da conquista, mas também na antecipação. “O nosso cérebro responde não apenas à recompensa real, mas também a sua expectativa. Quando nós imaginamos que algo positivo está prestes a acontecer isso ativa o sistema de recompensa, especialmente circuitos ligados à dopamina, produzindo sensação de motivação e antecipação”, explicou.

O uso frequente desses sites pode indicar dificuldade de lidar com tédio, frustração ou vazio emocional. A psicóloga afirma que: “quando a pessoa passa a recorrer repetidamente a essas experiências para aliviar tédio, frustração, solidão ou vazio emocional, isso pode indicar uma estratégia de regulação emocional pouco adaptativa”.

Na maioria das vezes, esse comportamento não representa um transtorno e pode ser apenas uma forma de entretenimento. No entanto, vale a pena procurar um psicólogo quando a pessoa percebe que está recorrendo frequentemente a essas experiências para aliviar ansiedade, tédio, solidão ou sofrimento emocional.

Avaliação médica

A avaliação médica pode ser indicada quando houver sintomas importantes de ansiedade, depressão, alterações significativas do sono, impulsividade intensa ou quando houver suspeita de alguma condição clínica que esteja contribuindo para o comportamento.

“Na maioria das vezes, esse comportamento não representa um transtorno e pode ser apenas uma forma de entretenimento. No entanto, vale a pena procurar um psicólogo quando a pessoa percebe que está recorrendo frequentemente a essas experiências para aliviar ansiedade, tédio, solidão ou sofrimento emocional, ou quando isso começa a interferir no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos ou nas finanças”, explica a psicóloga.

O momento ideal para buscar ajuda é quando a pessoa sente que perdeu o controle sobre o comportamento, não consegue reduzi-lo mesmo querendo, ou percebe que ele passou a causar sofrimento e prejuízos na vida cotidiana. Quanto mais cedo ocorre a intervenção, maiores são as chances de desenvolver estratégias saudáveis de regulação emocional e prevenir o agravamento do problema.