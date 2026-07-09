Drogas com alusão a figurinhas da Copa são apreendidas no ES

A Polícia Civil apreendeu 1.245 porções de drogas embaladas para venda durante uma operação contra a atuação de facções criminosas em Vila Velha e Guarapari, na manhã desta quinta-feira (9). Parte do material estava em embalagens com alusão a figurinhas da Copa.

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A ação integra as investigações sobre homicídios recentes, ataques armados e a disputa entre grupos criminosos na região. A operação foi realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e pela DHPP de Guarapari.

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Ao todo, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão domiciliar. As diligências aconteceram no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, e no bairro Jabaeté, em Vila Velha.

Durante as buscas em um imóvel conhecido como “Predinhos”, no bairro Jabaeté, os policiais encontraram as drogas escondidas dentro de um forno micro-ondas.

Segundo a Polícia Civil, as 1.245 porções estavam fracionadas e prontas para comercialização. O material tinha características semelhantes à PAC e parte das embalagens fazia alusão a figurinhas da Copa.

A operação faz parte de um conjunto de diligências em andamento para apurar a disputa entre grupos criminosos na região. A Polícia Civil também investiga a ligação dos envolvidos com homicídios recentes.

As investigações continuam com o objetivo de esclarecer os crimes e enfraquecer a atuação das facções nos dois municípios.