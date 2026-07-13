Emprego: Sine de Anchieta anuncia novas vagas nesta semana

O Sine de Anchieta divulgou, nesta segunda-feira (13), um painel com 34 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Há vagas para trabalhar em Anchieta, Piúma e Guarapari, conforme a função ofertada. Entre os cargos disponíveis estão padeiro, cuidador de idosos, alinhador de autos, acabador, ajudante de motorista, serralheiro de alumínio, operador de máquina a laser, representante comercial autônomo e operador de empilhadeira.

Leia também: Supermercado em Cachoeiro abre vagas para operador de caixa e motorista

O painel também traz oportunidades para operador de equipamentos, mecânica soldadora, atendente de vendas, motorista de caminhão betoneira, auxiliar de linha de produção, motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, atendente, ajudante de cozinha e saladeiro.

Algumas funções exigem experiência comprovada em carteira. Outras não exigem experiência, mas podem solicitar requisitos específicos, como habilitação, disponibilidade para viagens, veículo próprio ou curso na área.

Entre as vagas com maior número de oportunidades estão mecânica soldadora, com cinco vagas; operador de equipamentos, com quatro; cuidador de idosos e atendente de vendas, com três vagas cada; além de acabador, ajudante de motorista, representante comercial autônomo e motorista de caminhão betoneira, com duas vagas cada.

De acordo com o Sine, as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os interessados devem procurar o órgão para obter mais informações sobre encaminhamento e requisitos de cada oportunidade.