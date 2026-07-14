Emprego: Sine de Anchieta anuncia novas vagas nesta terça-feira

O Sine de Anchieta divulgou, nesta terça-feira (14), um painel com 32 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

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Há vagas para trabalhar em Anchieta, Piúma e Guarapari, conforme a função ofertada. Entre os cargos disponíveis estão padeiro, cuidador de idosos, alinhador de autos, ajudante de motorista, serralheiro de alumínio, operador de máquina a laser, representante comercial autônomo, operador de empilhadeira, operador de equipamentos, mecânica soldadora, atendente de vendas, motorista de caminhão betoneira, auxiliar de linha de produção, motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, atendente, ajudante de cozinha e saladeiro.

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Algumas funções exigem experiência comprovada em carteira. Outras não exigem experiência, mas podem solicitar requisitos específicos, como disponibilidade para dormir no local de trabalho, habilitação, disponibilidade para viagens, veículo próprio ou curso na área.

Entre as vagas com maior número de oportunidades estão mecânica soldadora, com cinco vagas; operador de equipamentos, com quatro; cuidador de idosos e atendente de vendas, com três vagas cada; além de ajudante de motorista, representante comercial autônomo e motorista de caminhão betoneira, com duas vagas cada.

O painel informa que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os interessados devem procurar o Sine para obter mais informações sobre encaminhamento, requisitos e documentação necessária.