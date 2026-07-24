Empresa abre vagas em seis áreas com benefícios; veja como participar

A Imerys anunciou a abertura de vagas de emprego e estágio para diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções operacionais, manutenção, segurança do trabalho e setor de compras.

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A empresa recebe currículos para auxiliar de carregamento, ensacador, operador de britagem, mecânico de manutenção, técnico de segurança do trabalho e estágio em compras.

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O auxiliar de carregamento ficará responsável pelo carregamento de produtos e materiais. O profissional deverá garantir a segurança e a organização durante as atividades.

Para ensacador, a função envolve o envase e o ensacamento de produtos. O trabalho deve seguir os padrões de qualidade e segurança adotados pela empresa.

A vaga de operador de britagem exige atuação com equipamentos da área. O contratado acompanhará o processo e ajudará a garantir o funcionamento das operações.

Já o mecânico de manutenção realizará serviços preventivos e corretivos em máquinas e equipamentos. A atividade busca assegurar a continuidade dos trabalhos.

O técnico de segurança do trabalho promoverá e fiscalizará práticas de segurança. O profissional também atuará na prevenção de acidentes e na proteção da saúde dos colaboradores.

A oportunidade de estágio em compras envolve apoio aos processos de compras locais. O estudante também auxiliará na elaboração de controles, gráficos e apresentações do departamento.

Benefícios oferecidos

Entre os benefícios divulgados estão refeitório no local, transporte fretado, convênio médico e odontológico, seguro de vida, participação nos lucros e Gympass, voltado ao bem-estar.

Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp para o número (28) 99992-4164. A divulgação não informa o prazo final para participação no processo seletivo.