Envenenamento em massa? Gatos são encontrados mortos em Cachoeiro

Uma sequência de mortes de gatos preocupa moradores da localidade de São Simão, na região do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. A suspeita é de que os animais tenham sido envenenados.

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A tutora registrou um boletim de ocorrência após encontrar cinco gatos mortos. Outros quatro animais estavam desaparecidos. Os gatos viviam em uma chácara, onde recebiam alimentação, água e espaço para circular.

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O documento informa ainda que outros animais foram encontrados posteriormente com sinais compatíveis com intoxicação. Alguns deles também não resistiram.

Segundo o registro, os gatos começaram a apresentar sintomas graves e repentinos de intoxicação. Parte dos animais morreu em um curto intervalo de tempo.

A quantidade de gatos atingidos, a proximidade entre os episódios e a semelhança dos sintomas levantaram a suspeita de um possível envenenamento em massa.

O caso foi registrado como possível crime contra a fauna na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Entre as medidas solicitadas estão a análise de imagens e outros registros, a busca por possíveis substâncias tóxicas, a realização de exames nos animais e a identificação de testemunhas.

O boletim também pede providências urgentes para evitar novos casos e reduzir riscos para outros animais, crianças e moradores da região.

Em tese, a ocorrência pode ser enquadrada como crime de maus-tratos contra cães e gatos. A investigação deverá confirmar a causa das mortes, apurar se houve ação intencional e buscar a identificação do responsável.