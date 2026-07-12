Farmácias de plantão em Cachoeiro: confira horários de funcionamento hoje
A orientação é que os moradores verifiquem o endereço e o horário antes de se deslocarem até a unidade escolhida.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou a lista de farmácias de plantão para este domingo (12). Ao todo, seis estabelecimentos estarão disponíveis para atendimento da população em diferentes bairros do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A escala é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, e informa os locais onde os moradores podem buscar atendimento farmacêutico durante o período de plantão.
Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro
As unidades que estarão abertas neste domingo são:
- Drogaria Cachoeiro
Praça Visconde Matozinhos, 17 – Guandu (em frente ao Posto Nogueira)
Telefone: (28) 3521-5533
- Farmácia Pague Menos
Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 72 – Gilberto Machado (ao lado da Padaria Top)
Telefone: (28) 3522-8299
- Drogaria Opção
Avenida Jones Santos Neves, 77 – Santo Antônio (ao lado do Supermercado Perim de cima)
Telefone: (28) 3521-0401
- Drogaria Costa
Rua Cariri, 07 – Aquidaban (em frente à Praça Elísio Imperial)
Telefone: (28) 3511-6787
- Farmácia Trevo
Rodovia Ricardo Barbieri, 74 – Aeroporto (em frente ao Supermercado Otavarp)
Telefone: (28) 3521-5181
- Drogaria União Farma
Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 2164 – Álvaro Tavares (em frente à subida do bairro Alto União, próximo ao Posto Nazarão)
Telefone: (28) 99940-4198
Horários de funcionamento das farmácias
As farmácias localizadas no Centro e no bairro Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h.
Já os estabelecimentos situados em outros bairros têm funcionamento das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.
A orientação é que os moradores verifiquem o endereço e o horário antes de se deslocarem até a unidade escolhida.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726