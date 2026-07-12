Farmácias de plantão em Cachoeiro: confira horários de funcionamento hoje

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou a lista de farmácias de plantão para este domingo (12). Ao todo, seis estabelecimentos estarão disponíveis para atendimento da população em diferentes bairros do município.

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A escala é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, e informa os locais onde os moradores podem buscar atendimento farmacêutico durante o período de plantão.

Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro

As unidades que estarão abertas neste domingo são:

Drogaria Cachoeiro

Praça Visconde Matozinhos, 17 – Guandu (em frente ao Posto Nogueira)

Telefone: (28) 3521-5533

Praça Visconde Matozinhos, 17 – Guandu (em frente ao Posto Nogueira) Telefone: (28) 3521-5533 Farmácia Pague Menos

Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 72 – Gilberto Machado (ao lado da Padaria Top)

Telefone: (28) 3522-8299

Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 72 – Gilberto Machado (ao lado da Padaria Top) Telefone: (28) 3522-8299 Drogaria Opção

Avenida Jones Santos Neves, 77 – Santo Antônio (ao lado do Supermercado Perim de cima)

Telefone: (28) 3521-0401

Avenida Jones Santos Neves, 77 – Santo Antônio (ao lado do Supermercado Perim de cima) Telefone: (28) 3521-0401 Drogaria Costa

Rua Cariri, 07 – Aquidaban (em frente à Praça Elísio Imperial)

Telefone: (28) 3511-6787

Rua Cariri, 07 – Aquidaban (em frente à Praça Elísio Imperial) Telefone: (28) 3511-6787 Farmácia Trevo

Rodovia Ricardo Barbieri, 74 – Aeroporto (em frente ao Supermercado Otavarp)

Telefone: (28) 3521-5181

Rodovia Ricardo Barbieri, 74 – Aeroporto (em frente ao Supermercado Otavarp) Telefone: (28) 3521-5181 Drogaria União Farma

Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 2164 – Álvaro Tavares (em frente à subida do bairro Alto União, próximo ao Posto Nazarão)

Telefone: (28) 99940-4198

Horários de funcionamento das farmácias

As farmácias localizadas no Centro e no bairro Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h.

Já os estabelecimentos situados em outros bairros têm funcionamento das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.

A orientação é que os moradores verifiquem o endereço e o horário antes de se deslocarem até a unidade escolhida.