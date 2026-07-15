Fatalidade! Menina de dois anos morre suspeita de infestação de piolho
Segundo a Polícia Civil, a criança apresentava sinais de desnutrição e lesões no couro cabeludo; caso é tratado como suspeita de negligência.
Uma criança de 2 anos morreu, no último sábado (11), com suspeita de negligência, na comunidade de Usina São Simeão, zona rural de Murici, em Alagoas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Civil, vizinhos relataram que a menina apresentava lesões no couro cabeludo após uma infestação severa de piolhos. A criança também tinha sinais de desnutrição.
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A menina, identificada como Maria Lauane, foi levada ao Hospital Geral Dagoberto Omena, em Murici, mas já chegou à unidade sem vida.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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