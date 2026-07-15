Fatalidade! Menina de dois anos morre suspeita de infestação de piolho

Uma criança de 2 anos morreu, no último sábado (11), com suspeita de negligência, na comunidade de Usina São Simeão, zona rural de Murici, em Alagoas.

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De acordo com a Polícia Civil, vizinhos relataram que a menina apresentava lesões no couro cabeludo após uma infestação severa de piolhos. A criança também tinha sinais de desnutrição.

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A menina, identificada como Maria Lauane, foi levada ao Hospital Geral Dagoberto Omena, em Murici, mas já chegou à unidade sem vida.

O caso será investigado pela Polícia Civil.