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Fatalidade! Menina de dois anos morre suspeita de infestação de piolho

Segundo a Polícia Civil, a criança apresentava sinais de desnutrição e lesões no couro cabeludo; caso é tratado como suspeita de negligência.

criança morre por suspeita de negligência
Foto: Arquivo Pessoal

Uma criança de 2 anos morreu, no último sábado (11), com suspeita de negligência, na comunidade de Usina São Simeão, zona rural de Murici, em Alagoas.

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De acordo com a Polícia Civil, vizinhos relataram que a menina apresentava lesões no couro cabeludo após uma infestação severa de piolhos. A criança também tinha sinais de desnutrição.

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A menina, identificada como Maria Lauane, foi levada ao Hospital Geral Dagoberto Omena, em Murici, mas já chegou à unidade sem vida.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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