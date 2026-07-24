Feira Verde terá atrações gratuitas para toda a família em Cachoeiro

A Feira Verde 2026 será realizada nos dias 13 e 14 de agosto, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O evento terá atrações gratuitas para toda a família.

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A programação acontecerá das 8h30 às 17h. As atividades terão como foco a sustentabilidade, a educação ambiental e a transformação de resíduos.

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Entre as atrações, o público poderá visitar o Espaço Escola Sustentável e a Mostra de Recicláveis. A programação também contará com Feira de Brechós e o Estande Interativo BRK. Além disso, o projeto Tampinhas do Bem também integrará o evento.

A Feira Verde 2026 ainda terá um Espaço de Adoção Responsável de cães e gatos. Essa atividade funcionará em horário especial, das 9h às 15h.

Serviço

Feira Verde 2026