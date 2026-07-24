Feira Verde terá atrações gratuitas para toda a família em Cachoeiro
A programação acontecerá das 8h30 às 17h.
A Feira Verde 2026 será realizada nos dias 13 e 14 de agosto, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O evento terá atrações gratuitas para toda a família.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A programação acontecerá das 8h30 às 17h. As atividades terão como foco a sustentabilidade, a educação ambiental e a transformação de resíduos.
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Entre as atrações, o público poderá visitar o Espaço Escola Sustentável e a Mostra de Recicláveis. A programação também contará com Feira de Brechós e o Estande Interativo BRK. Além disso, o projeto Tampinhas do Bem também integrará o evento.
A Feira Verde 2026 ainda terá um Espaço de Adoção Responsável de cães e gatos. Essa atividade funcionará em horário especial, das 9h às 15h.
Serviço
Feira Verde 2026
- Datas: 13 e 14 de agosto de 2026
- Horário: das 8h30 às 17h
- Adoção de animais: das 9h às 15h
- Local: Praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro de Itapemirim
- Entrada: gratuita
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