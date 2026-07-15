Festival de Jacu 2026 terá 11 atrações musicais, feira gastronômica e de artesanato
A programação conta com estandes de gastronomia, agroindústria e praça gastronômica, além de 11 atrações musicais.
Considerado um dos maiores encontros comunitários do Sul do Espírito Santo, o Festival de Jacu chega a sua 29ª edição. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de agosto na comunidade de Jacu, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação conta com estandes de gastronomia, agroindústria e praça gastronômica, além de 11 atrações musicais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Promovido pela Associação de Desenvolvimento Comunitário de Jacu (ADECAJA) e organizado pelos próprios moradores, o Festival representa a principal fonte de arrecadação da associação. Todo o lucro obtido é integralmente revertido para a manutenção e ampliação da infraestrutura comunitária, que hoje conta com quadra poliesportiva, campo de futebol, academia ao ar livre, área de lazer e igreja. Espaços que atendem não apenas Jacu, mas toda a microrregião de Burarama.
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Além do caráter comunitário, o Festival de Jacu desempenha um papel estratégico no fortalecimento do turismo rural e do empreendedorismo local. O projeto reúne empreendedores da região, que encontram no evento uma oportunidade de divulgar e comercializar seus produtos, gerando renda, movimentando a economia e valorizando a produção regional.
A coordenadora de marketing do projeto, Simone Castanheira, destaca o significado coletivo do evento. “É maravilhoso ver a comunidade unida em torno de um propósito comum. O Festival de Jacu vai muito além da celebração: ele representa a força da união, do trabalho conjunto e do compromisso de cada morador. Quando todos caminham na mesma direção, o resultado é fantástico”, destacou.
Confira a programação:
Sábado (08/08)
- 8h – Futebol de Veteranos: Master Sessentão do Fluminense de Jacu X Master Sessentão Geração 70/80
- 10h – Master Cinquentão do Fluminense de Jacu X Master do Cinquentão do Castelo Futebol Clube
- 11h30 – Confraternização: entre as equipes com música ao vivo: Mister Dinho
- 11h30 – Abertura da Praça de Alimentação
- 14h30 – Leilão de bezerros doados pelos filhos e amigos de Jacu
- 20h – Abertura da Feira de Artesanato e Agroindústria
- 21h – Show com Fabrício do Forró
- 23h – Show com a dupla universitária João Victor & Vinícius
- 1h – Show com Makim Gava e Maru
Domingo (09/08)
- 10h – Santa Missa presidida pelo padre Wosley Guimarães Pansini e animada pela Comunidade São Sebastião de Santo Amaro – Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Jerônimo Monteiro.
- 11h30 – Almoço com música ao vivo com Marquinhos Macedo
- 11h30 – Abertura da Praça de Alimentação e Feira de Artesanatos e Agroindústria
- 12h – Chegada das Cavalgadas, Muladeiros e Trilheiros
- 12h45 – Show raiz com Irmãos Brambilla
- 14h Show com Mariana Capaz & Jéssica Oliveira (Patroa da Farra)
- 15h – Homenagens
- 15h30 – Ramirez Show
- 17h30 – Forrozão com os Gargantas de Ouro
- 19h30 – Banda Forró do Brasil
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