Festival de Jacu 2026 terá 11 atrações musicais, feira gastronômica e de artesanato

Considerado um dos maiores encontros comunitários do Sul do Espírito Santo, o Festival de Jacu chega a sua 29ª edição. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de agosto na comunidade de Jacu, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação conta com estandes de gastronomia, agroindústria e praça gastronômica, além de 11 atrações musicais.

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Promovido pela Associação de Desenvolvimento Comunitário de Jacu (ADECAJA) e organizado pelos próprios moradores, o Festival representa a principal fonte de arrecadação da associação. Todo o lucro obtido é integralmente revertido para a manutenção e ampliação da infraestrutura comunitária, que hoje conta com quadra poliesportiva, campo de futebol, academia ao ar livre, área de lazer e igreja. Espaços que atendem não apenas Jacu, mas toda a microrregião de Burarama.

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Além do caráter comunitário, o Festival de Jacu desempenha um papel estratégico no fortalecimento do turismo rural e do empreendedorismo local. O projeto reúne empreendedores da região, que encontram no evento uma oportunidade de divulgar e comercializar seus produtos, gerando renda, movimentando a economia e valorizando a produção regional.

A coordenadora de marketing do projeto, Simone Castanheira, destaca o significado coletivo do evento. “É maravilhoso ver a comunidade unida em torno de um propósito comum. O Festival de Jacu vai muito além da celebração: ele representa a força da união, do trabalho conjunto e do compromisso de cada morador. Quando todos caminham na mesma direção, o resultado é fantástico”, destacou.

Confira a programação:

Sábado (08/08)

8h – Futebol de Veteranos: Master Sessentão do Fluminense de Jacu X Master Sessentão Geração 70/80

10h – Master Cinquentão do Fluminense de Jacu X Master do Cinquentão do Castelo Futebol Clube

11h30 – Confraternização: entre as equipes com música ao vivo: Mister Dinho

11h30 – Abertura da Praça de Alimentação

14h30 – Leilão de bezerros doados pelos filhos e amigos de Jacu

20h – Abertura da Feira de Artesanato e Agroindústria

21h – Show com Fabrício do Forró

23h – Show com a dupla universitária João Victor & Vinícius

1h – Show com Makim Gava e Maru

Domingo (09/08)