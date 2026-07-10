Festival Música e Café começa nesta sexta em Guaçuí; veja a programação

Depois de passar por outras cidades do Caparaó capixaba, o Festival Música e Café começa nesta sexta-feira (10), em Guaçuí. Esta será a primeira edição do evento no município, com uma programação que reúne cultura, gastronomia, cafés especiais e empreendedorismo.

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Com entrada gratuita, o festival segue até domingo (12), no Centro de Eventos de Guaçuí. A expectativa da organização é reunir mais de 60 expositores durante os três dias de atividades.

Confira a programação:

A abertura, na sexta-feira (10), fica por conta de Luan Rodrigues, às 20 horas. Na sequência, às 22 horas, quem sobe ao palco é Salvador Cantor, com um repertório com o melhor do sertanejo universitário.

No sábado (11), o cantor Lucas Gomes se apresenta às 20 horas. Com mais de uma década de atuação profissional, ele leva ao público um repertório que transita entre clássicos do rock nacional e internacional, MPB e blues, em um show marcado pela interpretação e pela proximidade com a plateia.

Logo depois, às 22 horas, a banda Auto Reverse assume o palco com um show em formato power trio. O repertório reúne clássicos do rock, pop e blues rock das décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980, em uma apresentação dançante, repleta de sucessos que despertam a nostalgia e convidam o público a cantar junto.

No domingo (12), às 14 horas, a programação ganha um clima de diversão para toda a família com a Divertics e Turma Show, que mistura música, brincadeiras e muita interação com as crianças.

O Festival Música & Café é realizado pelo Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo e pela E. Bravin Eventos, com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Guaçuí (ACISG) e da Prefeitura de Guaçuí e com apoio institucional do Sebrae.

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