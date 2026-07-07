Filha de Tadeu Schmidt surpreende a web com notícia inesperada
Uma novidade envolvendo a filha de Tadeu Schmidt surpreendeu os seguidores e movimentou as redes sociais. Descubra o que aconteceu.
A filha mais velha do apresentador Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt, está de casamento marcado. Aos 24 anos, ela anunciou nesta terça-feira (7), por meio das redes sociais, que ficou noiva do psicólogo Christiano Donnelly, com quem mantém um relacionamento há quatro anos e meio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Para compartilhar a novidade, Valentina publicou uma foto do casal e revelou que o pedido de casamento aconteceu no último dia 2 de julho. Na legenda, celebrou o novo momento da relação e destacou a felicidade por iniciarem uma nova etapa juntos.
“De namorados a noivos! Hoje completamos quatro anos e meio de relacionamento. Da forma mais surpreendente e inesperada possível, no dia 2 de julho, demos início a uma nova fase das nossas vidas”, escreveu a jovem, acrescentando que a imagem publicada é antiga e que o casal pretende compartilhar novos registros em breve.
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