Fraudes de energia são descobertas em comércio e casa de Cachoeiro

Uma operação contra furtos de energia elétrica identificou irregularidades em um comércio e em uma residência de Cachoeiro de Itapemirim. As ações ocorreram na quarta-feira (8) e nesta quinta-feira (9), com participação da Polícia Civil, da Polícia Científica e de técnicos da EDP.

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Duas mulheres, de 60 e 51 anos, foram conduzidas à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.

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Na quinta-feira (9), as equipes fiscalizaram uma residência de médio padrão no bairro Aquidaban. A ação ocorreu após denúncia de possível furto de energia. A moradora, de 51 anos, esposa do titular da unidade consumidora, acompanhou a inspeção.

Durante a perícia, o perito oficial criminal da PCIES identificou uma derivação subterrânea instalada antes do medidor. Segundo a apuração, a ligação alimentava parte do imóvel sem registrar o consumo de energia.

A fraude também usava um sistema com chave contatora instalado dentro da residência. Esse mecanismo conseguia interromper automaticamente o desvio quando o disjuntor geral era desligado. Dessa forma, a irregularidade poderia ficar oculta durante fiscalizações da concessionária.

De acordo com a equipe técnica, a estrutura foi montada para dificultar a identificação. O sistema era praticamente imperceptível para pessoas sem conhecimento especializado e até para leituristas.

Após a constatação da fraude, a EDP lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Em seguida, a moradora foi levada à delegacia, acompanhada por advogado, para prestar esclarecimentos e para adoção das medidas legais cabíveis.

A primeira fiscalização ocorreu na quarta-feira (8), em um comércio no bairro Soturno. No local, a proprietária, de 60 anos, acompanhou o trabalho das equipes.

A perícia identificou uma ligação clandestina dentro da caixa de medição. A irregularidade desviava parte da energia consumida e impedia o registro integral do consumo pelo sistema de medição.

Além disso, a análise técnica apontou uma redução significativa no consumo de energia da unidade a partir de 2019. Segundo a apuração, a queda era compatível com o período em que a irregularidade teria sido instalada.

Depois da confirmação da fraude, os técnicos da EDP desfizeram a ligação irregular e restabeleceram o funcionamento correto da medição. A equipe também lavrou um Termo de Ocorrência e Inspeção.

A proprietária foi conduzida à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ela prestou depoimento e foi liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para a prisão em flagrante naquele momento.