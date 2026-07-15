Frio de 1,3°C transforma paisagem de famosa cidade turística

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira registrou mais um recorde de frio do ano ao atingir temperatura de 1,3°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca foi registrada na madrugada desta quarta-feira (15), na cidade mais alta do País. Essa foi a menor temperatura observada no Estado de São Paulo em 2026, até o momento.

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Ainda segundo o Inmet, às 2h as temperaturas ficaram em 1,9°C. Depois, às 3h, caiu para 1,4°C e chegou a subir para 1,5°C às 4h, antes do recorde de 1,3°C às 5h.

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As temperaturas baixas fizeram também com que a cidade paulista amanhecesse coberta por geada mais uma vez. Moradores registraram carros e vegetação encobertos pelos pequenos cristais de gelo.

Na terça (14), a mínima foi de 2,1°C. O recorde anterior havia sido alcançado em 12 de maio, quando os termômetros marcaram a mesma temperatura. Antes disso, a menor temperatura de 2026 havia sido de 5,5°C, registrada em 21 de abril.

Frio deve persistir

Segundo o Inmet, o frio deve persistir em São Paulo ao longo das madrugadas e manhãs de quarta-feira (15), e quinta-feira (16). A atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal mantém o tempo estável e sem previsão de chuva no Estado, favorecendo a queda das temperaturas, principalmente nas áreas de maior altitude.

A região de Campos do Jordão permanece sob aviso de perigo potencial para geada, com possibilidade de novas ocorrências nas primeiras horas do dia. O instituto também prevê formação de névoa úmida em áreas do leste paulista durante a madrugada e o início da manhã.

Apesar das manhãs geladas, as temperaturas devem subir gradualmente durante as tardes. No oeste paulista, as máximas podem se aproximar dos 30°C na quinta-feira. Já em grande parte do interior do Estado, com exceção da faixa leste e do litoral, o Inmet também alerta para baixa umidade do ar, com índices entre 20% e 30%.