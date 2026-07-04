Segurança

Grave acidente envolvendo carro, carreta e moto é registrado em Ibatiba

A ocorrência mobilizou equipes de atendimento, e as circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.

Foto: Divulgação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (4) em um trecho da rodovia próximo ao município de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento, e as circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.

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De acordo com informações preliminares, o acidente teria começado após um motociclista tentar realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, o condutor da moto teria ficado em situação de risco diante de um veículo que seguia no sentido contrário.

Para evitar uma colisão frontal com a motocicleta, o motorista do carro desviou a direção. Com a manobra, ele perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e acabou atingindo lateralmente uma carreta.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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