Grave acidente envolvendo carro, carreta e moto é registrado em Ibatiba
A ocorrência mobilizou equipes de atendimento, e as circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.
Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (4) em um trecho da rodovia próximo ao município de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento, e as circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações preliminares, o acidente teria começado após um motociclista tentar realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, o condutor da moto teria ficado em situação de risco diante de um veículo que seguia no sentido contrário.
Para evitar uma colisão frontal com a motocicleta, o motorista do carro desviou a direção. Com a manobra, ele perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e acabou atingindo lateralmente uma carreta.
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas.
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