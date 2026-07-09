Homem é preso após série de furtos a veículos em Guaçuí

Um homem de 50 anos, investigado por furtos em série em Guaçuí, no Caparaó capixaba, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (9). Segundo a Delegacia de Guaçuí, ele é suspeito de praticar pelo menos quatro furtos somente em 2026.

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A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Guaçuí. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Guaçuí, sob comando da delegada Yasmin Fassarella.

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De acordo com a Polícia Civil, o investigado já era conhecido pelo mesmo modo de agir. Durante a madrugada, ele caminhava pelas ruas tentando abrir veículos estacionados. Em alguns casos, conseguia acessar os automóveis e furtava objetos deixados no interior.

As vítimas, segundo a investigação, só percebiam os furtos na manhã seguinte.

A Delegacia de Guaçuí avançou nas apurações com base em imagens de videomonitoramento e no padrão de atuação atribuído ao suspeito. Com isso, a unidade finalizou três inquéritos relacionados aos casos.

No crime mais recente, registrado em maio de 2026, a delegada representou pela prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública. A Justiça aceitou o pedido e expediu o mandado.

Nesta quinta-feira, os policiais localizaram o homem e cumpriram a ordem judicial. Segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido sem resistência e ficará à disposição da Justiça.