Homem é preso após série de furtos a veículos em Guaçuí
Homem de 50 anos é preso em Guaçuí suspeito de furtos em série a veículos. Polícia usou imagens de videomonitoramento na investigação.
Um homem de 50 anos, investigado por furtos em série em Guaçuí, no Caparaó capixaba, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (9). Segundo a Delegacia de Guaçuí, ele é suspeito de praticar pelo menos quatro furtos somente em 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A prisão ocorreu após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Guaçuí. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Guaçuí, sob comando da delegada Yasmin Fassarella.
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De acordo com a Polícia Civil, o investigado já era conhecido pelo mesmo modo de agir. Durante a madrugada, ele caminhava pelas ruas tentando abrir veículos estacionados. Em alguns casos, conseguia acessar os automóveis e furtava objetos deixados no interior.
As vítimas, segundo a investigação, só percebiam os furtos na manhã seguinte.
A Delegacia de Guaçuí avançou nas apurações com base em imagens de videomonitoramento e no padrão de atuação atribuído ao suspeito. Com isso, a unidade finalizou três inquéritos relacionados aos casos.
No crime mais recente, registrado em maio de 2026, a delegada representou pela prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública. A Justiça aceitou o pedido e expediu o mandado.
Nesta quinta-feira, os policiais localizaram o homem e cumpriram a ordem judicial. Segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido sem resistência e ficará à disposição da Justiça.
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