Homem é preso pela Polícia Militar com crack e skunk em Guaçuí

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas e na apreensão de entorpecentes na noite desta sexta-feira (3), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu após denúncias de comercialização de drogas nas proximidades de uma boate às margens da BR-482.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da Radiopatrulha Ostensiva Rural (R.O.R.) e da Motopatrulha do 3º Batalhão foram até o local para averiguar a denúncia. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi detido, enquanto outro conseguiu fugir por uma área de mata.

Com o homem preso, os policiais apreenderam 33,80 gramas de skunk, 24,95 gramas de crack, 20,05 gramas de haxixe, além de um aparelho celular e uma motocicleta, que, segundo a PM, eram utilizados na ação criminosa.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais foram adotadas.