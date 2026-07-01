Homem é preso por violência doméstica em Alegre; armas foram apreendidas
Suspeito tentou fugir da abordagem e jogou uma mochila com dois revólveres municiados, segundo a Polícia Militar.
A Polícia Militar prendeu um homem de 56 anos suspeito de violência doméstica em Alegre, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu na noite desta segunda-feira (29), em um posto de combustíveis localizado na saída do município para Guaçuí.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Militar, o homem é suspeito de agredir duas mulheres, de 19 e 21 anos. As vítimas seriam uma ex-enteada e uma amiga dela.
Após a ocorrência, equipes do 3º Batalhão iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito no bairro Clério Moulin. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir para dentro de uma residência.
Durante a tentativa de fuga, o homem arremessou uma mochila. Dentro dela, os militares encontraram dois revólveres municiados, sendo um calibre .38 e outro calibre .32. A polícia também apreendeu nove munições, dois coldres velados e um aparelho celular.
Ainda conforme a PM, o suspeito resistiu à abordagem. Por isso, os policiais utilizaram técnicas de contenção para imobilizá-lo.
Depois da prisão, o homem recebeu atendimento médico e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso seguiu para as providências legais.
As duas vítimas também receberam atendimento médico por causa das lesões sofridas durante as agressões.
Ao todo, a Polícia Militar apreendeu dois revólveres, nove munições, dois coldres velados e um celular.
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