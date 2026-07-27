Homem que matou esposa no Caparaó tem prisão preventiva decretada
Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, estava desaparecida desde 7 de julho; investigado responderá, em tese, por feminicídio e ocultação de cadáver.
A Justiça decretou a prisão preventiva de Mário Almeida Pinto, suspeito de matar a companheira, Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, e ocultar o corpo dentro da casa onde o casal morava, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A decisão ocorreu após a audiência de custódia realizada no domingo (26). O delegado titular da Delegacia de Polícia do município, Messias Sirtuli, confirmou a informação nesta segunda-feira (27).
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Em tese, o investigado responderá pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.
Prisão em flagrante foi convertida em preventiva
Segundo o delegado, a Polícia Civil prendeu Mário inicialmente em flagrante por ocultação de cadáver. A legislação considera esse tipo de crime permanente enquanto o corpo permanece escondido.
Depois da prisão, a Polícia Civil pediu à Justiça a conversão do flagrante em prisão preventiva. O Judiciário aceitou o pedido durante a audiência de custódia.
Monique desapareceu no dia 7 de julho. A mãe da vítima registrou o desaparecimento, e a Polícia Civil iniciou as buscas.
Durante as diligências, os investigadores procuraram informações em hospitais, institutos médicos legais e terminais rodoviários da região e de municípios vizinhos.
Enquanto Monique seguia desaparecida, um detalhe chamou a atenção da equipe: o companheiro realizava uma obra dentro da residência onde o casal morava.
A informação levou os policiais a aprofundarem a investigação.
No primeiro depoimento, Mário afirmou que Monique teria deixado São José do Calçado com destino a Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.
Com o avanço das apurações, no entanto, os investigadores identificaram inconsistências na versão apresentada.
Segundo o delegado, o avanço da investigação fez com que o suspeito deixasse de sustentar o relato inicial e confessasse o crime.
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