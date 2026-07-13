Hospital Evangélico de Cachoeiro abre inscrição para a 2ª Corrida do Coração

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) abre as inscrições para a 2ª

Corrida do Coração HECI de 6km, que será realizada no dia 13 de setembro de 2026,

às 7h, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

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O evento esportivo e de promoção à saúde, aberto ao público de todas as idades e conta com a parceria e consultoria técnica de Emerson Matielo do grupo Corpo & Saúde.

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A concentração está marcada para as 7h, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio,

com largada prevista às 7h. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site

oficial, CLICANCO AQUI.

O primeiro lote vai de 13/07 a 24/07 no valor de R$79 reais. Já o 2º lote entre 25/07 e 14/08 no valor de R$89 reais e o 3º lote inicía em 15/08, encerrando dia 28/08, no valor de R$99 reais.

Estes valores não incluem a taxa administrativa do site.

O regulamento prevê ainda que pessoas com 60 anos ou mais, PCD´s e colaboradores do Hospital Evangélico de Cachoeiro terão 50% de desconto na inscrição.

Premiações

Serão premiados com troféus os primeiros colocados gerais e demais categorias.

Todos os participantes inscritos que concluírem o percurso serão contemplados com

uma medalha.

Esporte, saúde e cidadania

A Corrida do Coração HECI reforça o compromisso do Hospital Evangélico de

Cachoeiro em promover ações que beneficiem a saúde e o bem-estar da população,

incentivando a prática esportiva e o cuidado com o coração.

Para mais informações e dúvidas técnicas, os interessados podem entrar em contato

pelo telefone da consultoria técnica (28) 9880-35447. O regulamento completo da 2ª Corrida do Coração HECI está disponível no site oficial de inscrições.

Todos os participantes são responsáveis por ler e estar de acordo com as regras do evento,

antes de efetuar sua inscrição.

Em sua primeira edição, a Corrida do Coração Heci colocou mais de 700 atletas nas

ruas. Neste ano, a expectativa do hospital é inscrever cerca de mil atletas. A Corrida

tem organização das equipes multriprofissionais do Hospital Evangélico de Cachoeiro.