"Imbeijável"? Podcast revela bastidores da intimidade de Michelle com Jair Bolsonaro
Entre os trechos que mais chamaram atenção está uma declaração do deputado federal Sóstenes Cavalcante, que revelou um episódio íntimo contado pela própria ex-primeira-dama.
A vida da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou ao centro do debate político após o lançamento do podcast “Michelle”, produzido pelo UOL e apresentado pela repórter especial Adriana Negreiros. A série documental reúne pesquisa, entrevistas e reportagens para reconstituir momentos marcantes da trajetória pessoal, religiosa e política de Michelle, além de abordar o relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os trechos que mais chamaram atenção está uma declaração do deputado federal Sóstenes Cavalcante, que revelou um episódio íntimo contado pela própria ex-primeira-dama.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o parlamentar, Michelle afirmou que precisou ensinar Jair Bolsonaro a beijar no início do relacionamento. “Eu só vou te dar uma palhinha… de que ela falou que ele não sabia beijar e quem ensinou ele a beijar foi ela. Falou: ‘você beija mal pra caramba'”, diz Sóstenes em um trecho divulgado para promover a série. A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e em veículos de comunicação, tornando-se um dos assuntos mais comentados relacionados ao lançamento do podcast.
A produção, intitulada “Michelle: UOL lança podcast sobre ex-primeira-dama”, está disponível para assinantes do UOL Prime e também no canal oficial da plataforma no YouTube. Ao longo dos episódios, Adriana Negreiros apresenta entrevistas com pessoas próximas à ex-primeira-dama, aliados políticos e outras fontes que ajudam a reconstruir sua trajetória desde a juventude até sua chegada ao Palácio do Planalto, contextualizando ainda os bastidores da relação com Jair Bolsonaro e a influência de Michelle no cenário político nacional.
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