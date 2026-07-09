"Imbeijável"? Podcast revela bastidores da intimidade de Michelle com Jair Bolsonaro

A vida da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou ao centro do debate político após o lançamento do podcast “Michelle”, produzido pelo UOL e apresentado pela repórter especial Adriana Negreiros. A série documental reúne pesquisa, entrevistas e reportagens para reconstituir momentos marcantes da trajetória pessoal, religiosa e política de Michelle, além de abordar o relacionamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os trechos que mais chamaram atenção está uma declaração do deputado federal Sóstenes Cavalcante, que revelou um episódio íntimo contado pela própria ex-primeira-dama.

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Segundo o parlamentar, Michelle afirmou que precisou ensinar Jair Bolsonaro a beijar no início do relacionamento. “Eu só vou te dar uma palhinha… de que ela falou que ele não sabia beijar e quem ensinou ele a beijar foi ela. Falou: ‘você beija mal pra caramba'”, diz Sóstenes em um trecho divulgado para promover a série. A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e em veículos de comunicação, tornando-se um dos assuntos mais comentados relacionados ao lançamento do podcast.

A produção, intitulada “Michelle: UOL lança podcast sobre ex-primeira-dama”, está disponível para assinantes do UOL Prime e também no canal oficial da plataforma no YouTube. Ao longo dos episódios, Adriana Negreiros apresenta entrevistas com pessoas próximas à ex-primeira-dama, aliados políticos e outras fontes que ajudam a reconstruir sua trajetória desde a juventude até sua chegada ao Palácio do Planalto, contextualizando ainda os bastidores da relação com Jair Bolsonaro e a influência de Michelle no cenário político nacional.