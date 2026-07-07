Itapemirim reforça coleta seletiva e alerta sobre descarte correto
Ação reforça que a separação correta de materiais recicláveis contribui para reduzir resíduos e preservar recursos naturais.
A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), reforçou a importância da reciclagem e da coleta seletiva como ferramentas para reduzir impactos ambientais e contribuir para um futuro mais sustentável.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa destaca que a forma como a população descarta o lixo tem relação direta com as mudanças climáticas. O descarte incorreto aumenta a quantidade de resíduos enviados aos aterros e contribui para a exploração de novos recursos naturais.
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Segundo a campanha, a separação adequada de materiais como papel, plástico, vidro e metal permite que esses resíduos retornem ao ciclo produtivo, reduzindo desperdícios e ajudando na preservação ambiental.
Entre os benefícios da reciclagem estão a economia de energia na produção de novos materiais, a redução da extração de recursos naturais e a diminuição do volume de resíduos destinados aos aterros.
A orientação é para que moradores adotem hábitos simples no dia a dia, como separar corretamente os materiais recicláveis e participar das ações de coleta seletiva disponíveis no município.
A Prefeitura destaca que pequenas atitudes individuais podem gerar grandes impactos coletivos, contribuindo para uma cidade mais limpa, sustentável e preparada para o futuro.
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