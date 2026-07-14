Janja presta solidariedade a Michelle Bolsonaro e Damares Alves

A primeira-dama Janja Lula da Silva prestou solidariedade a Michelle Bolsonaro (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF), vítimas de ataques por conflito com Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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“Primeiro, total solidariedade a elas, qualquer mulher agredida não pode soltar a mão, não importa qual é o campo ideológico delas. É importante que se fale isso”, afirmou Janja em entrevista ao programa Frente a Frente, do UOL em parceria com a Folha de S.Paulo, nesta segunda-feira (13).

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Michelle e Damares se tornaram alvos de bolsonaristas após a ex-primeira-dama publicar vídeo em que acusa Flávio Bolsonaro de ter a humilhado e maltratado. A senadora Damares foi criticada por ter defendido Michelle na briga.

Janja disse, ainda, que a violência contra mulher não tem lado. “É uma onda que vem de todos os lados e atinge a todas nós igualmente”, afirmou. Isso, segundo a primeira-dama, reforça a urgência da aprovação do PL da Misoginia.

Na entrevista, Janja também disse ser alvo de misoginia e criticou o Janjômetro, site que contabiliza gastos públicos com viagens da primeira-dama. “É mais fácil me atingir para atingir o presidente da República. Faz parte da estratégia política da extrema-direita”, afirmou.

Ela negou a necessidade de criação de um cargo formal para a função que exerce no Planalto. “Não existe um cargo para o lugar que estou”, disse.