Jão anuncia retorno da carreira musical com novo álbum: "Senti saudades"
Nesta quinta-feira (23), o cantor revelou que seu próximo álbum, Memórias Póstumas, chega às plataformas no próximo domingo (26).
Depois de mais de um ano longe dos lançamentos e dos palcos, Jão anunciou oficialmente a retomada da carreira musical. Nesta quinta-feira (23), o cantor revelou que seu próximo álbum, Memórias Póstumas, chega às plataformas no próximo domingo (26).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O anúncio foi feito por meio de um teaser publicado nas redes sociais. “Senti saudades”, escreveu o cantor. A confirmação veio após uma campanha de mistério iniciada na noite de quarta-feira (22). Na ocasião, Jão apareceu em um breve comercial exibido durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida.
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O novo trabalho marca o fim da pausa anunciada por Jão no início do ano passado. Na época, após viver o auge da carreira com a Superturnê, o cantor informou que faria um afastamento por tempo indeterminado. A despedida aconteceu no palco do Lollapalooza Brasil, encerrando um ciclo que levou a turnê por diversas cidades brasileiras com uma produção de grande porte.
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