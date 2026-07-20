Jessie J anuncia fim do relacionamento com Chanan Safir Colman: 'Situação triste'
Os dois estavam juntos desde 2021 e são pais de Sky, de 3 anos. A cantora compartilhou a notícia nas redes sociais e explicou que a decisão foi tomada há algum tempo.
Jessie J anunciou nesta segunda-feira (20), o fim do relacionamento com o jogador de basquete dinamarquês Chanan Safir Colman. Os dois estavam juntos desde 2021 e são pais de Sky, de 3 anos. A cantora compartilhou a notícia nas redes sociais e explicou que a decisão foi tomada há algum tempo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo ela, o término aconteceu de forma discreta porque ambos preferiram lidar com a mudança longe da exposição pública. “Tem sido uma situação triste e difícil, mas temos nos concentrado em lidar com essa mudança de forma privada e positiva, visando um ambiente de coparentalidade saudável e feliz para o nosso filho e para nós mesmos”, escreveu.
Leia também: Preta Gil: documentário ressalta escolhas e alegrias em meio ao tratamento contra o câncer
A artista afirmou que tornar a separação pública foi a maneira encontrada para que os fãs soubessem da decisão antes que “rumores circulassem” ou que “uma narrativa falsa fosse criada”.
Jessie J também destacou que o fim do relacionamento não altera a parceria entre os dois na criação do filho. Ela afirmou que continuará apoiando Chanan com “amor, respeito e carinho”, mantendo uma relação de amizade. “Continuaremos sempre apoiando um ao outro como amigos e, acima de tudo, sendo a mãe e o pai de Sky”, declarou.
A cantora adiantou ainda que a convivência entre os dois continuará, mesmo após o término. Portanto, eventuais aparições juntos ou publicações nas redes sociais não devem ser interpretadas como uma retomada do relacionamento, mas como parte da rotina da família. “Estamos criando e amando o Sky juntos, apoiados por uma amizade positiva”, afirmou.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726