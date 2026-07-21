Kaylee Hottle, atriz de 'Godzilla vs. Kong', morre aos 18 anos após acidente

A atriz Kaylee Hottle, que ficou famosa ao interpretar a personagem Jia na franquia Godzilla vs. Kong (2021), morreu aos 18 anos após sofrer um acidente de carro. A informação foi confirmada pelo pai da jovem, Joshua Hottle, ao site TMZ.

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O acidente ocorreu na madrugada desta terça (21), em uma estrada no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Segundo o TMZ, o carro saiu da rodovia e bateu em uma vala à beira da estrada.

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A atriz chegou a ser atendida após o acidente, mas não resistiu e morreu no hospital. Outras duas pessoas estavam no carro; as identidade do motorista e do outro passageiro não foram reveladas.

Kaylee era deficiente auditiva, assim como o restante de sua família. Ela começou a carreira ainda criança trabalhando em comerciais de produtos destinados para pessoas surdas.

Em Godzilla vs. Kong, ela interpretou uma adolescente que se comunica com King Kong por linguagem de sinais. A atriz reprisou o papel em Godzilla e Kong: O Novo Império, de 2024, além de ter uma pequena participação na série Magnum P.I..