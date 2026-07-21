Kaylee Hottle, atriz de 'Godzilla vs. Kong', morre aos 18 anos após acidente
O acidente ocorreu na madrugada desta terça (21), em uma estrada no estado de Maryland, nos Estados Unidos.
A atriz Kaylee Hottle, que ficou famosa ao interpretar a personagem Jia na franquia Godzilla vs. Kong (2021), morreu aos 18 anos após sofrer um acidente de carro. A informação foi confirmada pelo pai da jovem, Joshua Hottle, ao site TMZ.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente ocorreu na madrugada desta terça (21), em uma estrada no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Segundo o TMZ, o carro saiu da rodovia e bateu em uma vala à beira da estrada.
Leia também: Milton Nascimento tem alta após internação para tratar pneumonia
A atriz chegou a ser atendida após o acidente, mas não resistiu e morreu no hospital. Outras duas pessoas estavam no carro; as identidade do motorista e do outro passageiro não foram reveladas.
Kaylee era deficiente auditiva, assim como o restante de sua família. Ela começou a carreira ainda criança trabalhando em comerciais de produtos destinados para pessoas surdas.
Em Godzilla vs. Kong, ela interpretou uma adolescente que se comunica com King Kong por linguagem de sinais. A atriz reprisou o papel em Godzilla e Kong: O Novo Império, de 2024, além de ter uma pequena participação na série Magnum P.I..
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726