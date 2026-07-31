Linhares pode receber a maior unidade da Academia Atletas no Espírito Santo

A academia Atletas iniciou um processo de negociação para uma possível expansão de suas atividades para Linhares, no Norte do Espírito Santo. As conversas envolvem a instalação de uma unidade no Shopping PátioMix.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa faz parte do plano de crescimento da rede, que busca ampliar sua presença no estado. A estrutura em negociação teria capacidade para atender até 4.500 clientes, podendo se tornar a maior academia do Norte capixaba.

Leia também: aquinoticias.com alcança 200 mil seguidores e celebra liderança regional

Segundo o empresário e gestor da rede de academias, Christian Marim, a expansão acompanha o crescimento do mercado fitness e reforça o compromisso da empresa com a promoção da saúde e da qualidade de vida.

“A academia Atletas nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e hoje já está presente em Alegre, na Grande Vitória e em outras regiões do Estado. Atualmente contamos com seis unidades e 135 colaboradores. Nosso objetivo é continuar crescendo e levar atividade física de qualidade para cada vez mais pessoas, contribuindo para a saúde e o bem-estar da população”, disse.

A rede também avança no modelo de franquias e tem como meta chegar a 35 municípios capixabas, alcançando aproximadamente metade das cidades do Espírito Santo.

“Optamos pelo modelo de franquias porque acreditamos que ele permite crescer mantendo o padrão de qualidade da academia Atletas. Nosso objetivo é encontrar empreendedores que compartilhem dos mesmos valores da marca e que queiram investir em saúde, qualidade de vida e desenvolvimento das cidades onde atuam. Queremos crescer de forma estruturada e sustentável”, afirmou o gestor.

Caso o acordo avance, a unidade poderá se tornar a maior academia do Norte do Espírito Santo, considerando a capacidade prevista no projeto. Apesar das tratativas, a abertura ainda não está confirmada. As partes continuam negociando os detalhes da possível instalação da academia no empreendimento.

“Nosso sonho é construir uma rede genuinamente capixaba, que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e possa estar presente em todas as regiões do Estado. Cada nova unidade representa mais empregos, mais oportunidades e mais pessoas tendo acesso à atividade física. Se a negociação de Linhares se concretizar, será mais um passo importante nessa missão”, finalizou.