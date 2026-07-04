Lotofácil 3727: confira as dezenas sorteadas

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (4), o concurso 3727 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 5 milhões para quem acertasse as 15 dezenas.

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As dezenas sorteadas foram: (texto será atualizado após o sorteio oficial).

Os apostadores podem conferir o resultado oficial no portal das Loterias Caixa ou acompanhar a transmissão dos sorteios pelo canal da Caixa no YouTube. Após a validação do concurso, a instituição divulga o rateio dos prêmios, o número de apostas vencedoras em cada faixa e os valores que cada ganhador receberá.

Na Lotofácil, o jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmio as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Caso ninguém acerte todos os números sorteados, o prêmio principal acumula para o próximo concurso, conforme as regras da modalidade.