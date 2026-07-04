Marcelo Santos inaugura Campos Bom de Bola e amplia investimentos no esporte em 11 cidades do ES
O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, inaugurou Campos Bom de Bola e autorizou novos investimentos em infraestrutura esportiva em 11 municípios do Espírito Santo, em parceria com o Governo do Estado.
A expansão da infraestrutura esportiva no Espírito Santo ganhou novos avanços na última semana com a inauguração de Campos Bom de Bola e a autorização de novos investimentos em diferentes municípios capixabas. A agenda foi cumprida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, em parceria com o Governo do Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O roteiro incluiu os municípios de Itaguaçu, Vila Velha, Itapemirim, Guarapari, Marechal Floriano, Linhares, Conceição da Barra, Alto Rio Novo, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí e Iúna. As entregas e autorizações têm como objetivo ampliar o acesso ao esporte, incentivar a prática de atividades físicas e fortalecer a convivência nas comunidades.
Segundo Marcelo Santos, investir em espaços esportivos representa uma estratégia para transformar a realidade de crianças, adolescentes e famílias capixabas.
“O esporte tem uma força que vai além da atividade física. Ele abre portas, cria disciplina e aproxima as pessoas de novos caminhos de vida. Por isso, precisa estar ao alcance de todos”, afirmou o parlamentar.
As ações fazem parte da ampliação da infraestrutura esportiva promovida no Estado nos últimos anos. De acordo com o secretário de Estado de Esportes, Paulo Marcos Lemos, o avanço dos projetos é resultado da atuação conjunta entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa.
“O que vemos é o resultado de uma parceria que tira projetos do papel e leva novas oportunidades para os bairros. Isso muda a rotina local e amplia o acesso às modalidades esportivas”, destacou o secretário.
Os Campos Bom de Bola são implantados por meio da parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Espírito Santo, liderado pelo governador Ricardo Ferraço. A iniciativa busca ampliar os espaços destinados ao esporte e ao lazer, promovendo inclusão social e incentivando a formação de novos atletas em diferentes regiões do estado.
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