Marcos Oliveira, o Beiçola, volta ao CTI após cirurgia por infecção

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo papel de Beiçola em A Grande Família, voltou ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro. A atualização sobre o estado de saúde foi divulgada no último sábado (11), pela amiga Rose Scalco em uma publicação nas redes sociais.

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Segundo ela, a decisão da equipe médica ocorreu no período pós-operatório e, para um monitoramento mais efetivo, o ator está em dieta zero. O quadro clínico é estável.

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De acordo com a publicação, o ator está “sem febre, pressão muito boa” e aguarda uma nova avaliação do médico responsável. Rose acrescentou ainda que Marcos permanece consciente e que “fica muito emocionado” com as visitas que recebe de amigos.

Ao fim do comunicado, ela agradeceu as manifestações de apoio ao ator. “Agradecemos o cuidado e orações e energias positivas de todos!”

Marcos Oliveira está internado desde o dia 30 de junho. Atualmente morador do Retiro dos Artistas, ele enfrenta uma infecção na região do períneo. Antes da internação, o ator havia sido submetido, em 13 de maio, a uma cirurgia para tratar uma hérnia de disco.