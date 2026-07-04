Massa de ar frio derruba temperaturas e sul tem alerta para geadas; veja previsão
O efeito da onda de frio também chega a cidades do leste do Sudeste, e em Estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.
Uma massa de ar polar chegou ao País neste sábado, 4, e derrubou temperaturas, principalmente na região Sul. Ao longo do dia, ventos fortes devem atingir a costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e as máximas ficam em torno de 12°C em boa parte da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O efeito da onda de frio também chega a cidades do leste do Sudeste, e em Estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.
Segundo a Defesa Civil de São Paulo, ventos úmidos deixarão a faixa leste do Estado parcialmente nublada e com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. No restante do território, porém, uma massa de ar seco deixará o tempo estável e com predomínio de sol. Municípios da região de Franca, Barretos e Ribeirão Preto terão máximas de 27°C e 31°C.
No Sudeste, de forma geral, o sábado segue sem previsão de chuva. O destaque é para o sul de Minas Gerais, o Vale do Paraíba, região Metropolitana de São Paulo e as serras do Rio de Janeiro e Espírito Santo: as mínimas ficam entre 5 e 7°C.
Já parte do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba está em alerta laranja de perigo para chuvas.
Ao longo do fim de semana, a região Nordeste tem previsão de mínimas de 9°C a 12°C e as máximas ficam em torno de 33°C e 35°C – situação semelhante ao Centro-Oeste, com mínimas de 8°C e máximas de 36°C.
Previsão para domingo
A massa fria perde força no domingo, 5, e as temperaturas sobem gradativamente. Ainda assim, há chance de geada nas serras gaúcha e catarinense, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Sul, os termômetros podem chegar a 16°C em boa parte dos estados. Nas áreas de serra e na campanha gaúcha, as máximas continuam abaixo de 14°C.
No Sudeste, as temperaturas mínimas seguem entre 5 e 7°C. Em regiões como o extremo noroeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro, as máximas podem chegar a 30°C.
Segundo a Climatempo, a capital paulista começa o domingo com nevoeiro e, à tarde, o céu abre. As máximas, em dia de jogo do Brasil, chegam aos 20°C.
A região Norte terá pancadas de chuva, enquanto o litoral nordestino registra chuva isolada.
Semana começa com frio e chuva
Já na segunda, 6, uma nova frente fria derruba as temperaturas mais uma vez, principalmente no Rio Grande do Sul. As mínimas ficam próximas de 0°C na área da campanha gaúcha, enquanto as máximas na região ficam abaixo de 14°C.
No Sudeste, as chances de chuva serão reduzidas e as temperaturas continuam baixas: entre 6 e 8°C. Áreas como a costa de São Paulo e noroeste paulista têm máximas um pouco mais elevadas – de 24 a 30°C.
As chuvas atingem a região Sul, Norte e a faixa litorânea do Nordeste. No restante do País, o tempo permanece estável e sem previsão de chuva.
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