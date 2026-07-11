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Mega-Sena 3030: veja para onde foi o prêmio de R$ 20 milhões

Além da sena, a modalidade também recompensa quem acertar cinco dezenas (quina) e quatro dezenas (quadra).

Bilhetes da Mega-Sena com números apostados e volante oficial das Loterias Caixa, ilustrando apostas para o sorteio e resultados da Mega-Sena.
Foto: Reprodução | Agência Brasil

A espera está perto do fim para quem sonha em mudar de vida. A Mega-Sena realiza na noite deste sábado (11) o sorteio do concurso 3030, com prêmio estimado em R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas.

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O sorteio acontece a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa. Milhões de brasileiros acompanham o resultado na expectativa de conquistar o prêmio principal ou uma das faixas de premiação.
Além da sena, a modalidade também recompensa quem acertar cinco dezenas (quina) e quatro dezenas (quadra).

Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor será acumulado para o próximo concurso, elevando ainda mais a premiação.
Após o encerramento do sorteio, serão divulgadas as dezenas sorteadas, o número de ganhadores em cada faixa e os valores pagos aos vencedores. O resultado completo ficará disponível logo após a apuração oficial.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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