Mega-Sena 3031: aposta de morador do Espírito Santo fatura bolada
Os números sorteados foram: 20 - 28 - 32 - 35 - 40 – 54.
Nessa terça-feira (14), aconteceu o sorteio da Mega-Sena 3031 e apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 24 apostas de acerto da quina levaram para casa o valor de R$ R$63.791,87. Dentre elas está uma aposta de um morador de Guarapari, no Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os números sorteados foram: 20 – 28 – 32 – 35 – 40 – 54.
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Próximo sorteio
Como uma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio principal não acumulou. A Caixa realizará o próximo sorteio da Mega-Sena neste sábado (16). O concurso 3032 terá prêmio estimado em R$ 30 milhões.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.
Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.
O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
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