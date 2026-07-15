Mega-Sena 3031: aposta de morador do Espírito Santo fatura bolada

Nessa terça-feira (14), aconteceu o sorteio da Mega-Sena 3031 e apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 24 apostas de acerto da quina levaram para casa o valor de R$ R$63.791,87. Dentre elas está uma aposta de um morador de Guarapari, no Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os números sorteados foram: 20 – 28 – 32 – 35 – 40 – 54.

Leia também: Aposta de Itapemirim fatura prêmio na Lotofácil; confira o resultado

Próximo sorteio

Como uma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio principal não acumulou. A Caixa realizará o próximo sorteio da Mega-Sena neste sábado (16). O concurso 3032 terá prêmio estimado em R$ 30 milhões.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.

O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.