Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 38 milhões; veja os números sorteados
Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 38 milhões; veja os números sorteados.
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.027 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (4). Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (7).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As dezenas sorteadas foram:
06 – 15 – 16 – 24 – 34 – 47
Na faixa da quina, 44 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 45.413,55. Já a quadra teve 3.304 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 996,89.
Como apostar no próximo concurso
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (7). As apostas podem ser registradas até 20h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
Para participar, o apostador deve escolher entre seis e 20 números, dentre as 60 dezenas disponíveis no volante.
Quanto custa jogar na Mega-Sena?
O valor da aposta varia conforme a quantidade de números escolhidos. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Quem opta por marcar mais números aumenta as chances de ganhar, mas também paga um valor maior pela aposta.
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