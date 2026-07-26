Mega-Sena: veja para qual cidade vai o prêmio de R$ 70 milhões

O sorteio do concurso 3036 da Mega-Sena acontece neste domingo (26), a partir das 11h (horário de Brasília). O evento será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Onde assistir ao sorteio ao vivo?

Os apostadores poderão acompanhar o sorteio em tempo real por diferentes plataformas oficiais da Caixa Econômica Federal:

Canal da Caixa no YouTube;

no YouTube; Perfil oficial da Caixa no Facebook;

Transmissão diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Além da transmissão oficial, o resultado também será divulgado em tempo real pelos principais portais de notícias e canais especializados em loterias.

Para qual cidade vai o prêmio de R$ 70 milhões?

Essa é a grande pergunta que milhões de brasileiros esperam responder na noite deste domingo. Ainda não é possível saber para qual cidade irá o prêmio de R$ 70 milhões, já que isso depende do local onde foi registrada a aposta vencedora.

Se houver apenas um ganhador, a Caixa divulgará, após o sorteio, a cidade onde a aposta foi realizada. Caso existam duas ou mais apostas vencedoras, o prêmio será dividido entre elas, e o resultado informará todas as cidades contempladas.

Quando será divulgado o resultado?

Logo após o sorteio, por volta das 11h05 às 11h15, a Caixa deve publicar:

As seis dezenas sorteadas;

Se houve vencedor da sena;

Quantos ganhadores fizeram a quina e a quadra;

A cidade ou cidades das apostas premiadas;

O valor que cada vencedor receberá.

Onde conferir a cidade do vencedor?

Assim que o resultado oficial for homologado pela Caixa, será possível descobrir para qual cidade foi o prêmio de R$ 70 milhões da Mega-Sena 3036. A informação será divulgada juntamente com o rateio completo das premiações, caso haja acertador da sena.

Como apostar na Mega-Sena 3036

As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, utilizando os canais oficiais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6, enquanto quem deseja aumentar as probabilidades pode marcar mais números ou participar de bolões.

Modalidades disponíveis

Aposta simples com seis dezenas;

Apostas com mais números;

Bolão oficial das lotéricas;

Apostas pelos canais digitais da Caixa.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

Caso não haja ganhador na faixa principal, o prêmio será acumulado para o próximo concurso da Mega-Sena. Além do prêmio máximo, a modalidade também distribui valores para quem acertar cinco dezenas (quina) e quatro dezenas (quadra).

Premiações da Mega-Sena

Sena: acerto de seis dezenas;

acerto de seis dezenas; Quina: acerto de cinco dezenas;

acerto de cinco dezenas; Quadra: acerto de quatro dezenas.

Resultado da Mega-Sena 3036

O sorteio será realizado neste domingo (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Logo após a divulgação oficial, serão conhecidos:

As seis dezenas sorteadas;

Se houve ganhador do prêmio principal;

O número de vencedores da quina e da quadra;

O valor pago em cada faixa de premiação.

Fique por dentro do resultado

Acompanhe nosso canal para conferir o resultado da Mega-Sena 3036 em tempo real, as dezenas sorteadas, a divisão dos prêmios e todas as atualizações sobre o concurso. Se você fez sua aposta, confira seu bilhete logo após o sorteio e descubra se é o mais novo milionário do Brasil.