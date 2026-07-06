MEO Alimentação abre vagas de emprego em Cachoeiro, Serra e Colatina; saiba mais

A empresa MEO Alimentação anunciou vagas de emprego em diferentes setores em Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Colatina. As oportunidades atendem áreas operacionais, administrativas e gestão. Clique aqui para enviar seu currículo.

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Um dos grandes atrativos das vagas anunciadas é o pacote de benefícios ofertado pela empresa, contribuindo para a qualidade de vida dos funcionários.

Cargos disponíveis

Cozinheira

Meio Oficial de Cozinha

Motorista

Nutricionista

Estoquista

Auxiliar de Serviços Gerais

Açougueiro

Auxiliar de Estoque

Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Departamento Pessoal

• Auxiliar de Açougue

• Gerente de Unidade Júnior



Benefícios

Vale-transporte

Alimentação na empresa

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Cartão de Benefícios

Programa de Assiduidade

Programa Indique e Ganhe

Convênio com o Sesc-ES

Como se candidatar

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem enviar seu currículo para o e-mail: [email protected]. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp: (28) 99928-9254 (clique aqui).