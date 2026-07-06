MEO Alimentação abre vagas de emprego em Cachoeiro, Serra e Colatina; saiba mais
As oportunidades atendem áreas operacionais e administrativas.
A empresa MEO Alimentação anunciou vagas de emprego em diferentes setores em Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Colatina. As oportunidades atendem áreas operacionais, administrativas e gestão. Clique aqui para enviar seu currículo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Um dos grandes atrativos das vagas anunciadas é o pacote de benefícios ofertado pela empresa, contribuindo para a qualidade de vida dos funcionários.
Cargos disponíveis
- Cozinheira
- Meio Oficial de Cozinha
- Motorista
- Nutricionista
- Estoquista
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Açougueiro
- Auxiliar de Estoque
- Auxiliar Administrativo
- • Auxiliar de Departamento Pessoal
- • Auxiliar de Açougue
- • Gerente de Unidade Júnior
Benefícios
- Vale-transporte
- Alimentação na empresa
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Cartão de Benefícios
- Programa de Assiduidade
- Programa Indique e Ganhe
- Convênio com o Sesc-ES
Como se candidatar
Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem enviar seu currículo para o e-mail: [email protected]. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp: (28) 99928-9254 (clique aqui).
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