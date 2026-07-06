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MEO Alimentação abre vagas de emprego em Cachoeiro, Serra e Colatina; saiba mais

As oportunidades atendem áreas operacionais e administrativas.

Foto: divulgação

A empresa MEO Alimentação anunciou vagas de emprego em diferentes setores em Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Colatina. As oportunidades atendem áreas operacionais, administrativas e gestão. Clique aqui para enviar seu currículo.

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Um dos grandes atrativos das vagas anunciadas é o pacote de benefícios ofertado pela empresa, contribuindo para a qualidade de vida dos funcionários.

Cargos disponíveis

  • Cozinheira
  • Meio Oficial de Cozinha
  • Motorista
  • Nutricionista
  • Estoquista
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Açougueiro
  • Auxiliar de Estoque
  • Auxiliar Administrativo
  • • Auxiliar de Departamento Pessoal
  • • Auxiliar de Açougue
  • • Gerente de Unidade Júnior


Benefícios

  • Vale-transporte
  • Alimentação na empresa
  • Plano de Saúde
  • Plano Odontológico
  • Cartão de Benefícios
  • Programa de Assiduidade
  • Programa Indique e Ganhe
  • Convênio com o Sesc-ES

Como se candidatar

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem enviar seu currículo para o e-mail: [email protected]. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp: (28) 99928-9254 (clique aqui).

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