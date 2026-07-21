Michelle jamais poderia ter feito aquele vídeo, foi imaturidade, diz Eduardo Bolsonaro

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou nesta terça-feira (21), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) por causa de um vídeo publicado por ela nas redes sociais no fim de junho, no qual afirmou ter sido desrespeitada, humilhada e maltratada pelo enteado, o senador e pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.

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“Foi uma imaturidade da Michelle. Ela jamais poderia ter feito aquele vídeo”, afirmou o ex-parlamentar, em entrevista ao portal Metrópoles.

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Eduardo ainda classificou como “natural” que haja disputa por um “espaço tão cobiçado” quanto a Presidência da República. Isso teria feito com que divergências internas do clã Bolsonaro viessem a público, ele disse.

Não é a primeira vez que Eduardo critica Michelle. Após o desabafo da ex-primeira-dama, ele compartilhou publicações que a acusavam de “apunhalar” Flávio e atribuíam o vídeo a uma disputa pela candidatura presidencial. Também houve atritos anteriormente por conta das discussões sobre o palanque eleitoral do Ceará.

Questionado sobre a declaração da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) de que pessoas próximas a ele teriam estimulado ataques virtuais contra Michelle após o desabafo, Eduardo afirmou desconhecer quais seriam os perfis mencionados pela parlamentar.

“O que vejo é muita gente mascarando legítimas cobranças políticas, chamando-as de ataques. Se a Michelle quer entrar na política, será cobrada como um político, assim como Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro são”, disse Eduardo. “Todos os dias, quando acorda, ele não sabe sobre o quê, mas sabe que terá de correr atrás de alguma crítica contra ele e revertê-la. Esse é o nosso dia a dia.”