Mochila com PlayStation vai parar no lixo por engano e é recuperada em Cachoeiro

Uma ação conjunta entre a Ouvidoria Geral do Município, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Selimp) e a equipe responsável pela coleta de resíduos resultou na recuperação de uma mochila contendo um videogame PlayStation, devolvendo a tranquilidade a uma família de Cachoeiro de Itapemirim.

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O caso começou quando um morador deixou, sem perceber, uma mochila na porta de sua residência, próxima à lixeira. Pouco tempo depois, o caminhão da coleta de resíduos passou pelo local e o objeto acabou sendo recolhido junto com o lixo.

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Ao perceber o ocorrido, o morador procurou a Ouvidoria Geral do Município e registrou a solicitação na tentativa de recuperar a mochila, que continha o PlayStation utilizado por seus netos. Imediatamente, a Ouvidoria acionou a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, que mobilizou a equipe de coleta para localizar o objeto.

Mesmo diante das poucas chances de sucesso, a busca teve um desfecho positivo. O gerente da equipe de coleta, Roberto Sereno, informou que a mochila havia sido encontrada graças à atenção do colaborador Augusto, da empresa terceirizada CTRCI, que identificou o objeto, o separou dos resíduos e o guardou em segurança.

Segundo Augusto, em nenhum momento passou pela sua cabeça ficar com um bem que não lhe pertencia.

“Eu não me sentiria bem em ficar com algo que é de outra pessoa. Fiz o que considero certo e procurei preservar a mochila para que ela pudesse voltar ao verdadeiro dono”, disse.

Ao receber a notícia, a família comemorou a recuperação do videogame e fez questão de agradecer o empenho de todos os profissionais envolvidos.

O episódio reforça a importância da integração entre os diferentes setores da administração municipal e evidencia que atitudes pautadas pela ética e pelo compromisso com a população podem fazer a diferença na vida das pessoas.