Morador de Cachoeiro fatura na quina da Mega-Sena
Bilhete simples registrado em Cachoeiro de Itapemirim acertou cinco dezenas da Mega-Sena e garantiu prêmio de R$ 45,4 mil. Prêmio principal acumulou em R$ 38 milhões.
Um morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está entre os vencedores da quina da Mega-Sena após acertar cinco dezenas no concurso 3.027, sorteado na noite deste sábado (4). A aposta simples garantiu um prêmio de R$ 45.413,55.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O bilhete premiado foi registrado em uma casa lotérica do município. Ao todo, 44 apostas em todo o país acertaram cinco números e receberam o mesmo valor.
As dezenas sorteadas foram:
06 – 15 – 16 – 24 – 34 – 47
Prêmio principal acumula
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 38 milhões.
O novo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (7).
Além dos vencedores da quina, 3.304 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma receberá R$ 996,89.
Como apostar
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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