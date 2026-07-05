Morador de Cachoeiro fatura na quina da Mega-Sena

Um morador de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está entre os vencedores da quina da Mega-Sena após acertar cinco dezenas no concurso 3.027, sorteado na noite deste sábado (4). A aposta simples garantiu um prêmio de R$ 45.413,55.

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O bilhete premiado foi registrado em uma casa lotérica do município. Ao todo, 44 apostas em todo o país acertaram cinco números e receberam o mesmo valor.

As dezenas sorteadas foram:

06 – 15 – 16 – 24 – 34 – 47

Prêmio principal acumula

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 38 milhões.

O novo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (7).

Além dos vencedores da quina, 3.304 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma receberá R$ 996,89.

Como apostar

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.