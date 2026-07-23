Moradores de Vitória terão acesso a mais de 30 serviços neste sábado

O bairro Inhanguetá, em Vitória, recebe no sábado (25) mais uma edição do projeto Vitória com Você. A ação vai oferecer mais de 30 serviços gratuitos para a comunidade.

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Os atendimentos abrangem áreas como saúde, cidadania, orientação jurídica, vacinação e bem-estar animal. A programação também contará com outros serviços voltados aos moradores.

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A Prefeitura de Vitória realizará a ação das 9h às 13h. O atendimento acontecerá na EMEF TI Paulo Reglus Neves Freire. A unidade fica na rua Aires Vieira do Nascimento, em Inhanguetá.

Serviço

Vitória em Ação – Inhanguetá