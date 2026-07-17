Morre Brenda Fricker, de 'Esqueceram de Mim 2', aos 81 anos
Brenda Fricker fez história em 1990 ao se tornar a primeira atriz irlandesa a conquistar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
A atriz irlandesa Brenda Fricker morreu aos 81 anos. A artista, que construiu uma carreira marcada por grandes trabalhos no cinema e na televisão, ficou conhecida mundialmente por papéis como a mãe do protagonista de Meu Pé Esquerdo (1989), atuação que lhe rendeu um Oscar, e a enigmática Mulher dos Pombos em Esqueceram de Mim 2 (1992).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A informação foi confirmada pelo agente da atriz, Phil Belfield, à BBC News. Em homenagem, ele destacou a importância de Brenda para a dramaturgia e lamentou a perda da artista. “Nunca veremos alguém como ela novamente, e o mundo é um lugar menor sem a sua presença”, afirmou. A causa da morte ainda não foi divulgada.
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Brenda Fricker fez história em 1990 ao se tornar a primeira atriz irlandesa a conquistar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. O prêmio veio por sua interpretação de Bridget Friel, mãe do personagem Christy Brown, vivido por Daniel Day-Lewis em Meu Pé Esquerdo.
O filme conta a história real de Christy Brown, um artista irlandês com paralisia cerebral que aprendeu a se comunicar e criar suas obras utilizando apenas o pé esquerdo. A atuação de Brenda foi elogiada pela crítica por sua sensibilidade e pela forma como retratou a relação entre mãe e filho.
A Mulher dos Pombos de ‘Esqueceram de Mim 2’
Anos depois, a atriz conquistou uma nova geração de admiradores ao interpretar a chamada Mulher dos Pombos em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York. Na produção de 1992, sua personagem inicialmente assusta Kevin McCallister (Macaulay Culkin) por sua aparência e comportamento misterioso.
Ao longo da história, porém, o garoto descobre que ela é uma mulher solitária e gentil, que acaba se tornando uma das principais aliadas do protagonista. A amizade entre os dois rende uma das cenas mais emocionantes do filme e reforça uma das mensagens centrais da obra: não julgar alguém apenas pela aparência.
Carreira na televisão e últimos trabalhos
Além dos papéis que marcaram sua trajetória no cinema, Brenda Fricker também teve uma carreira de destaque na televisão. A atriz interpretou a enfermeira Megan Roach na série britânica Casualty, da BBC, desde 1986, permanecendo no elenco até 2010.
Ela também participou de produções como Tempo de Matar (1996), Anjos em Campo (1994) e Veronica Guerin (2003), consolidando uma carreira de décadas dedicada à atuação.
Nos últimos anos, Brenda chegou a comentar que o Oscar, apesar do reconhecimento, também trouxe limitações para sua trajetória profissional, afirmando que passou a receber menos oportunidades e papéis mais restritos após a premiação.
Com uma carreira marcada por personagens sensíveis e memoráveis, Brenda Fricker deixa um legado no cinema e na televisão, permanecendo na memória dos fãs por interpretações que atravessaram gerações.
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