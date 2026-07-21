Morre Ricardo Spencer, diretor que trabalhou com Rita Lee e dirigiu 'Segunda Chamada'

O diretor, roteirista e cineasta baiano Ricardo Spencer, que dirigiu videoclipes de artistas consagrados e trabalhou em projetos da Globo, morreu nesta segunda-feira (20), em São Paulo, aos 49 anos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. A causa da morte não foi divulgada.

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Neto da atriz Nilda Spencer, referência do teatro baiano, ele estudou Artes e se especializou em Estética do Cinema na Universidade da Califórnia (UCLA), nos Estados Unidos, antes de construir uma carreira de sucesso no Brasil.

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Ele começou atuando na direção de videoclipes. Trabalhou com artistas como Pitty, Johnny Hooker, Liniker, Criolo, Emicida, Sandy, Aurora, Vanguart, Boogarins e Cachorro Grande, acumulando premiações da MTV e do Multishow. Também dirigiu o clipe de Reza, de Rita Lee.

Na Globo, integrou a equipe de direção da telenovela Segundo Sol e, depois, assinou projetos como Shippados, Segunda Chamada (vencedora do prêmio de melhor série do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte), Todas as Mulheres do Mundo (indicada ao Emmy Internacional), Amor e Sorte, Cine Holliúdy e Vermelho Sangue.

A morte de Spencer foi lamentada em nota pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que definiu o diretor como “um talento do audiovisual”.